5月報稅季已經過了大半，你報稅了嗎？財政部台北國稅局表示，截至5月21日止，已完成申報件數約468萬件，約占去年總申報件數663萬件之71%，估計還有近200萬人未完成報稅，在4種報稅方式裡，以手機報稅最為方便，呼籲還沒報稅的民眾盡快報稅。

雖然報稅總是傷荷包，但還是有些人能享有退稅的小確幸，究竟誰具有退稅的資格？還有退稅時間是哪時候？最快什麼時候可拿到退稅？有哪些退稅方式呢？

根據統計，目前已經有242萬件適用首批退稅條件，退稅總金額為383億元，最快在7/31入帳。

納稅義務人結算申報後如有溢扣或溢繳稅款者，國稅局將依規定程序辦理退稅，那麼誰具有退稅的資格呢？若具有下列6種身分其中一種，就具有退稅的資格。

所得稅退稅資格：

1.薪資達一定金額，每月公司已預繳、預扣一定比例稅金。

2.年收入低於一定金額，家庭免稅門檻再升級。

3.投資可抵減稅額。

4.銀行存款利息、股票股利，可申報特別扣除額。

5.重購自用住宅扣抵稅額。

6.大陸地區已繳納所得稅可扣抵稅額。

如果還是不知道自己是否具有退稅資格，最簡單的方法就是上財政部稅務入口網，以身分證字號查詢就知道。

退稅方式有哪些？

1、利用存款帳戶退稅：不論是利用網際網路申報、稅額試算確認回復、二維條碼申報或人工填寫結算申報書，都可辦理。只要在綜合所得稅電子結算申報繳稅系統或結算申報書上，鍵入或填妥存款單位名稱、存款種類、帳戶號碼、存款人姓名及身分證統一編號等資料，國稅局會於退稅日直接將應退稅款撥入指定的存款帳戶。

2、寄發退稅憑單：如果未利用存款帳戶退稅者，國稅局會於退稅日直接郵寄退稅憑單給受退稅人。退稅憑單沒有劃線時，受退稅人可攜帶退稅憑單及國民身分證及私章向憑單正面所列付款單位領取現金，退稅憑單有劃線時，就必須存入金融機構或郵局，透過票據交換方式，領取退稅款。

退稅時間是什麼時候？

國稅局表示，納稅義務人於5月31日前完成綜合所得稅結算申報之退稅案件，符合下列情形之一，將列入第1批退稅範圍，優先在今年7月31日領到退稅款：

1、5月31日前以網路申報(含手機報稅) 。

2、5月31日前以稅額試算利用線上登錄或電話語音回復確認：電話語音回復僅限納稅義務人於111年度結算申報以本人帳戶成功完成辦理繳(退)稅，且112年度亦選擇沿用該帳戶辦理退稅者。

3、5月10日前向納稅義務人戶籍所在地國稅局之分局、稽徵所，以稅額試算服務紙本回復之案件。

符合第1批退稅案件，納稅義務人於申報時如填妥本人、配偶或申報受扶養親屬於金融機構或郵局的存款帳號者，退稅款在7月31日即會直撥入帳；未提供存款帳號者，國稅局會在同日寄出退稅憑單。

國稅局提醒，5月申報期間採用二維條碼及人工申報方式之退稅案件，列為第2批退稅，必須等到今年10月31日才退稅，建議習慣使用該兩種方式辦理結算申報的民眾，今年改以網路或手機報稅，可提早在7月31日拿到退稅款。

如何申請退稅？

1、網路申報所得稅退稅：至線上申辦系統填寫申請書表申請退稅。

2、紙本申報所得稅退稅：填妥「綜合所得稅結算申報使用直接劃撥退稅同意書」（由國稅局寄發），以臨櫃方式送交原寄發同意書之國稅局。

3、電話申報所得稅退稅：撥打國稅局客服中心0800-000-321，語音導覽提交退稅申請。

還沒完成報稅？這方法最快

財政部台北國稅局表示，截至5月21日止，已完成申報件數約468萬件，約占去年總申報件數663萬件之71%，估計還有近200萬人未完成報稅，在4種報稅方式裡，以手機報稅最為方便，呼籲還沒報稅的民眾盡快報稅。

簡單5步驟，手機報稅快速又方便：

1、驗證身分：提供行動電話認證、戶號+查詢碼與行動自然人憑證。

2、填寫資料：確認納稅義務人基本資料，新增配偶、扶養親屬資料。

3、確認稅額：查看綜合所得稅總額及扣繳稅額資料。

4、繳退稅款：

●提供6種繳稅方式，包含行動支付/電子支付帳戶、委託取款轉帳繳稅、ATM繳稅、信用卡繳稅、活期(儲蓄)存款帳戶繳稅及現金或票據。

●提供2種退稅方式，包含直撥轉帳退稅、憑單退稅。

5、完成申報：下載收執聯妥善收存。

本文授權自今周刊，原文見此。

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