無懼中共軍演，台股續寫大驚奇，今年以來頻刷新高，分析師指出，台積電站上860元，很快就要到9字頭，台股市值也達68兆元新高，大盤在趨勢不變下，仍看好往2萬2600點叩關，但隨台股創高，散戶投資人想追又怕套，專家認為面板、網通等2族群，低檔轉強最整齊，並看好群創、友達、彩晶、TPK-KY、台揚、全新、啟碁、中磊等8檔打底完成，型態轉成多頭，大可放心買。

資深分析師朱家泓在《理財達人秀》節目表示，輝達CoWos封裝跟不上產能，因此改用面板及的扇形封裝，讓面板股也沾光，從技術型態來看，已經打出第2支腳，包括群創、友達、彩晶、TPK-KY等4檔，底部型態都已經整理完成，隨時可能鎖股轉強，以群創為例，只要股價突破14.55元，就代表走入多頭格局。

至於誠美材、中光電、晶彩科、東捷、友威科等5檔，他則建議等拉回再介入，指標股可看東捷、友威科，至於陽程、瑞儀等2家，現仍維持多頭上漲格局，但已不建議追高。

另外在網通族群部分，近來也有開始動的跡象，歸納底部反轉成多頭的個股，則有台揚、全新、啟碁、中磊等4家，昇達科、正文雖領漲，但要等拉回再接，智易則是還在打底階段，發動時間可能會比較晚。

如果怕追太高的股票，就可以鎖股追蹤，他也建議，做股票不會只買1檔，應該像ETF一樣，均衡布局比較安全。

至於如何確認底部，朱家泓認為有3個條件必須俱足，包括1.打好俗稱黃金右腳的第2支腳，2.維持底底高的兩次轉折，3.股價一定要在月線之上，即使止跌盤整後，或許有可能在打第3支腳，但只要反彈突破高點，就能確認多頭格局，這時進場勝率不僅高，效率也更好。

※免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。