美國聯準會（Fed）推遲降息時程，有助於銀行利息、換匯交易（SWAP）或投資高利率債券收益增加，金控獲利可望持續成長，加上高息金融股可望納入高息ETF成分股，還有金金併等題材，金融股股價有撐。
近期，元大台灣價值高息（00940）成分股大換血！其追蹤標的指數「臺灣價值高息指數」完成換股，新增成分股中納入4檔金融股，包含京城銀（2809）、玉山金（2884）、永豐金（2890）、第一金（2892）等，刪除上海商銀（5876），不過，外資近1周逆勢買超上海銀23,586張。
法人指出，520行情過後，大盤將回歸基本面，短線玉山金等銀行股、元大金（2885）等證券股短線利多明確，且元大金一度觸及34.2元成立以來新高價位；相較之下，壽險金控就相對疲弱，不過若可長抱至年底，隨著美國啟動降息循環，富邦金（2881）、國泰金（2882）及新光金（2888）等壽險股表現可望回溫，股價可期。
不只法人愛金融股，存股族也續抱，前10大定期額個股中，金融股就囊括8席。證交所4月股票定期定額戶數前十名統計，台積電（2330）以7.5萬戶位居冠，其次是兆豐金（2886）3.4萬戶，玉山金（2884）2.8萬戶排第3，其他依序為合庫金（5880）、第一金（2892）、中華電（2412）、中信金（2891）、台新金（2887）、富邦金（2881）、元大金（2885）等。
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