父親過世留下許多不動產，兒子本身也有龐大資產，考量繼承父親不動產，這些未來傳承給第3代要課20%的遺產稅，不如現在拋棄繼承直接給第3代，這樣可以節稅…。且慢！律師表示，想要隔代傳承省稅，千萬不要隨便拋棄繼承。

律師蘇家宏表示，有一爸爸過世留下許多不動產，其取得時間在104年以前，爸爸有1兒1女，兒女名下也都有不少財產，兒子有2個孩子，等於是第3代的孫字輩；女兒則未婚。

兒子聽朋友說，由於自身資產超過億元，如果繼承爸爸留下的不動產，這些不動產未來給下一代要課20%的遺產稅，不如現在就登記給孩子，可以節稅。

依照房地合一稅，如果第3代直接繼承爺爺的不動產，日後要出售時，可以用舊制的方法，節省更多所得稅賦。

朋友更建議，兒子若直接在3個月內拋棄繼承，這部分的遺產，就直接可以給第3代的孫子代位繼承。

幸好這位兒子有來問律師，因為拋棄繼承這個做法是錯誤的。

蘇家宏說，因為爸爸有兒女、配偶也過世了，有2位都是第一順位繼承人，如果只是兒子拋棄繼承，女兒沒有拋棄，等於爸爸的所有不動產都由女兒全部繼承了，第3代的子女是不能「代位繼承」兒子的權利，因為代位繼承是指，在爸爸過世前，兒子因為死亡或喪失繼承權，第3代才能夠有代位兒子的繼承權莉。

至於法律上拋棄繼承，是在爸爸過世後才能拋棄繼承，跟代位繼承的規定不符合，是沒辦法「代位繼承」的。特別是擁有許多不動產的人，想要運用隔代繼承節稅，可以運用遺囑的方式，把不動產直接遺贈給孫子，這樣孫子既感念祖父母，又能節省稅負。

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