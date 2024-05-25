誰是2024年配股王、配息王以及殖利率王？想養1檔股兒子年年固定奉上孝親費，分析師呂漢威分享，除潤隆、鈊象配股逾10元，等於「買1張送1張」，聯詠、新普、漢唐、和泰車、寶雅等15檔配息逾10元，等於額外多領1筆「年中獎金」，另包含ETF在內，光明、艾華、大宇、00690、00858等5檔年化殖利率逾10%，精選出25檔的息大大概念股。

呂漢威日前在非凡《只要錢長大》節目中指出，自己早年過去喜歡拿現金股息，但後來發現操盤人大多喜歡配股，因為比起10元現金，市場上更難買到10元的低價好股，但近年台股現金為王，加上公司也想避免股本過度膨脹，配股的公司已經愈來愈少，讓他幽默笑稱，現在能拿到股票股利，簡直是寶。

他首先整理股票股利的部分，指出配股王前5名多數都是營建股，今年建案銷量普遍不錯，其中潤隆配12元股票，等於買1張多送1.2張，也就是1200股，鈊象則買1張送1張，還有現金股息可以拿，勁豐則配出5.7元股票，愛山林與潤弘各為5元、4元。

另以國巨為例，減資除了打虧損退現金給股東，也因股本變小可以配股給股東，像國巨配2元股票+20元現金，雖然得買5張才能湊齊1張股票，但近年台股交易機制變革，零股交易愈來愈方便，現在零股或整張已經不是關鍵。

除了股票，還有如同一筆年中獎金的現金，但呂漢威也提醒，除權息日隔天股價會有很大幅度的下滑，鈊象1千元，除權過後雖股東可以拿到2張，但除權後股價就會變成500元，若填權息漲回1千元後，就能現賺1張，創造如同台積電、鴻海一般的複利效果。

在豪發現金股息的現金王部分，他則點名大立光等15檔配逾20元現金，其中大立光配息67.5元、聯發科55元、緯穎42元、旭準37.5元、鈊象35元。

此外，還有聯詠配息32元、嘉澤26元、世芯-KY22.71元、新普21.7元、漢唐21元、寶雅21元，其他包括和泰車、國巨、光明、祥碩等4檔則是配息20元。

若進一步比對個股股價，還能算出殖利率王，以5/10股價排序，包含ETF在內，以光明殖利率超過28%最多，艾華、大宇各有13%、11%，晨訊科-DR、福邦證與世鎧、皇龍，都有超過8%水準。

ETF部分以00690、00858超過10%最佳，00770（國泰北美科技）、00712（復華富時不動產）、0056（元大高股息）等3檔，殖利率則自7.97%起跳，顯示除了高股息，區域選對可享受價差。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。