全球AI熱度持續在發燒，日前OpenAI新模型GPT-4問世，意味著AI科技將持續引領全球科技發展，全球半導體產業下半年有望全面復甦。投資人若想卡位AI行情不用捨近求遠，布局台股半導體ETF是不錯的選擇。

盤點市面上5檔台股半導體ETF，包括群益半導體收益(00927)、新光臺灣半導體30(00904)，兆豐台灣晶圓製造(00913)、富邦台灣半導體(00892)、中信關鍵半導體(00891)近期都有不錯表現。

半導體產業為台灣最引以為傲的產業，不但在台股中的權重比率最高，也是投資人資產配置中不可或缺的一環。根據日前國際半導體產業協會(SEMI)最新報告，有多項指標顯示全球半導體製造業景氣好轉，包括電子產品銷售升溫、庫存回穩、晶圓廠已裝機產能提高等等，加上AI邊緣運算需求提升，預估全球半導體產業下半年有望全面復甦。

值得留意的是，近日OpenAI新模型GPT-4o問世，再度引起各界關注，也更意味著AI科技大勢將持續引領全球科技發展，而其背後所需的高速運算能力和資料處理能力，更需仰賴在全球具技術領導地位的台灣半導體業，因此投資人卡位AI行情也不用捨近求遠，可多加善用台股半導體ETF來卡位布局，掌握成長契機。

財富管理專家表示，觀察市面上5檔台股半導體ETF，近期都有不錯表現，近3月績效以00927群益半導體收益表現最佳，累積漲幅近10.39%，更是五檔產品中期間漲幅達雙位數者，其次則為00904新光臺灣半導體30，期間上漲8.57%、00913兆豐台灣晶圓製造則以8.34%緊追在後。

上述3檔半導體ETF前10大成分股，有5檔同時入選這3檔ETF的前10大成分股，包括台積電(2330)、聯發科(2454)、聯電(2303)、聯詠(3034)、瑞昱(2379)等。

值得關注的是，從這5檔ETF近3月規模與受益人數變化來看，同樣也以00927的增長最為強勁，近3月規模成長42.07%、受益人數成長24.78%，推測是台灣投資人除了偏好半導體科技股外，對於高息投資也青睞有加。

群益半導體收益ETF(00927)經理人謝明志表示，受惠AI大趨勢，相關應用逐步兌現，AI應用商機與需求擴大提振半導體產業復甦力道，台灣半導體相關廠商也跟著受惠，主因台灣是全球極少數擁有完整的半導體上、中、下游產業鏈之地，在AI晶片的製造與封裝為全球重要指標，整體半導體產業成長動能可期，建議投資人不妨伺機透過選股並重獲利成長性與高息的台股半導體收益ETF來參與，掌握產業復甦行情，息利兼顧。

首檔聚焦IC設計ETF來了

此外，也別忘記這檔專攻半導體產業的ETF--台新臺灣IC設計動能(00947)，5月20日開始募集，發行價為15元，預計6月12掛牌上市。日前也公開前10大持股，可以看到都是高價股。

00947的10大持股，第1大是矽智財廠世芯-KY (3661)，第2大持股是聯發科(2454)，第3大持股為聯詠(3034)、第4大持股為台達電(2308)、第5大持股為瑞昱(2379)，接下來依序為力旺(3529)、祥碩(5269)、創意(3443)、群聯(8299)以及矽力*-KY(6415)。

台新臺灣IC設計動能ETF(00947)個別成分股權重上限10%、精選50檔成分股，其中2/3為大型股、1/3為中小型股。指數編制邏輯是每年2、5、8、11月定審，每年換股四次主要是考量IC類股波動較大，因此每季調整成分股。

至於投資人究竟該怎麼選適合自己的半導體ETF？新光投信董事長劉坤錫分析，最簡單的方法就是去檢視其中的成分股有哪些，是否符合自己看好的趨勢，「如果看前10大成分股嫌太累，至少要看前5大成分股」。

此外，劉坤錫也建議，投資人若自認風險承受度稍微高一些，可挑選前幾大成分股權重高一些的ETF；但因為半導體ETF畢竟是產業型ETF，波動可能比較大，風險承受度較低的投資人就應該選擇單一個股持股比例較低的ETF。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

本文授權自今周刊，原文見此。

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