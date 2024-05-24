長榮集團張家小金庫長榮國際24日再公告申報轉讓長榮航（2618），此次轉讓5萬張，預計下周一開始，轉讓後持股降至40.22萬餘張，仍為長榮航第一大股東，第二大為長榮海持有40.11萬張，達7.43％。

長榮國際為已故長榮集團創辦人張榮發所創立，為家族控股公司，持有集團旗下的上市公司股票及長榮酒店等事業體。目前長榮集團張家四兄弟朝著和平分家目標進行，陸續清算家產。

資料統計，長榮國際從2023年6月9日起至24日，已六次申報轉讓長榮航，合計31萬張，下周一轉讓後還有40.22萬餘張，預計後續仍將分批轉讓，屆時持股將少於長榮海，長榮海將會是長榮航的最大股東。

長榮航去年EPS達4.01元創新高，惟股價表現平平，主因大股東賣壓沉重，其中來自長榮集團老三張國政，今年罕見已不在前十大股東名單中，應已出脫9萬餘張，再加上長榮國際也要賣股，長榮航的賣壓不輕，所幸挪威主權基金進場撿寶物，今年不但首次入榜前十大股東，更居第六大，持有7.76萬餘張，達1.44％。