CNBC報導，全球貿易迎來完美風暴，導致貨櫃航運產能吃緊，並引發過去幾周運費出現飆升3成。運費情報公司Xeneta警告，這波漲勢恐將持續到6月，然而這次「戲劇性」上漲將超過紅海危機時的漲幅。

夏日假期將至，消費性商品海運量預料激增，但此時卻因為紅海危機迫使船舶繞遠路、加上氣候不佳，以及航運商為按時交貨，跳過港口或減少停港時間，導致供應鏈問題更是雪上加霜。

Xeneta資深航運分析師史托斯波（Emily Stausboll）指出，遠東到美西航線的即期運費，可能超過今年稍早紅海危機所創的高峰。她還補充，隨著長期合約與即期運費的落差擴大，貨物運送時程遭延遲（rolled）的風險也愈高，事實上該情況目前已在發生。

即期運費年初因為紅海緊張而急升，雖然之後曾經回落，但自4月底又再度狂飆，運往美國沿岸的航線運費最高上漲1,500美元，至於一些船運公司收取最高合約運費為一個月前的逾兩倍。

史托斯波指稱，這也令人聯想到疫情期間因運能不足引起的混亂局面。她說，目前一些貨運代理被迫支付高價以確保有足夠的貨櫃空間。

根據Xeneta的初步資料顯示，運費在六月初還將進一步上漲。Orient Star Group宣布，自六月1日開始將額外收取1,000美元。全球最大海運公司MSC則表示從5月15日至5月31日，運至美國西岸的40英尺貨櫃新費率，為8,000至10,000美元。

DHL Global Forwarding美洲海運主管艾勒布蘭德（Goetz Alebrand）說：「亞洲到拉美、跨大西洋航線與亞洲到歐洲等航線，目前都經歷艙位限制」，他提到艙位短缺正在影響特定地點、部分航商以及特定類型的設備」。

DHL早在一月就提出預警，表示受紅海危機影響，貨櫃將出現不足。此外4月在中國大陸、馬來西亞及新加坡的港口天候不佳，也讓可再裝載的貨櫃進一步減少。