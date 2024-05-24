菲律賓防長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）24日表示，共軍在台灣海峽進行軍事演習是「內部事務」，並拒絕就軍演發表評論。
據路透報導，共軍24日在台灣島周邊展開第2天的軍演。鐵歐多洛在菲律賓海軍周年紀念活動間隙對記者表示，「我不會對台灣海峽的任何事情發表評論，因為那是他們的內部事務。」
路透指出，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）1月在總統賴清德贏得選舉後，曾向他表示祝賀，並稱賴清德為總統，引起中國大陸的憤怒。作為回應，北京召見了菲律賓駐華大使，警告菲律賓「不要玩火」，稱小馬可仕的言論是粗暴干涉，嚴重違反「一中原則」。
小馬可仕隨後為自己的言論辯護，強調他的言論是「基本禮貌」，他並不支持台獨。菲外交部當時表示，小馬可仕是希望承認菲律賓與台灣的「共同利益」，包括20萬名在台工作的菲律賓勞工。
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