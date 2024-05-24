富旺國際（6219）正式宣告跨足商場開發！位於台中高鐵特區首座ESG高鐵商城，今（24）日舉行上梁典禮。富旺總經理林宗毅率領團隊出席，不僅宣告硬體結構即將完成，見證富旺歷史性的一刻，正式跨足商場開發，朝向多角化經營邁進一大步，預計今年第四季完工試營運，打造台中高鐵商圈新地標。
富旺台中高鐵商城去年第三季開工，規劃為平面一樓街邊店，擁有26個單元商場，最小50坪、最大280坪，總開發面積5,429坪，預估年租金收益約達7,800萬元，目前已有多家國內外知名品牌廠商洽談進駐，進駐廠商以多元共融為主軸，營造一個親子同樂的全齡商場。
不僅如此，富旺也秉持著ESG永續發展的理念，打造台中高鐵商場成為首座符合ESG要求的商場，一方面，停車場設置電動車超充充電樁，採綠建築設計，設置植生牆、雨水回收系統、太陽能板、省水設備、LED節能燈具、模矩化外牆、八米退縮綠色親子廊道等；另一方面，進駐廠商也將有提供碳足跡履歷，真正落實ESG永續發展精神。
展望未來，富旺表示，有信心台中高鐵商城啟動後，將成為公司穩健成長的小金雞外，加上5月15日高雄「微美居-御金特區」新建案如期取得使照，隨著新成屋持續交屋入帳，將助攻營運向上動能。
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