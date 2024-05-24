航運業內投資大戶台驊投控（2636）再出手，今（24）日公告，在4月29日～5月24日處分長榮海運（2603）1,435張持股，每股平均價格206.91元，獲利5,488.2萬元，主要為了提高資金使用效益。

截至目前，台驊仍持有長榮2,150張股票，金額約4.71億元，持股比例0.1％。

台驊董座顏益財形容，今年航運業是地龍翻身、充滿變數的一年，若要投資航運股，手腳要快，採波段操作。

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