台股4月小漲102點，但上下震盪加劇，走勢如同搭大怒神，散戶「螞蟻雄兵」被嚇壞、決定先行撤退。中央銀行24日公布4月金融情況，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額下滑為3兆3,753億元，較3月大減1,373億元，創下19個最大單月跌幅、終止連二月上升。央行官員則強調，台股在4月底回升，表現相對國際股市更穩健。
根據央行公布，4月日平均貨幣總計數M1B及M2年增率分別上升為4.94％及6.06％，差距已縮小為1.22個百分點，主要是外資淨匯入所致。累計前四月M1B及M2平均年增率分別為4.59％及5.81％。
回顧4月股市表現，包括出現中東紅海危機，加上台積電法下修半導體產業成長率，且當時美國公布首季經濟成長率放緩，使通膨率持續反彈，導致台股一度搭「大怒神」暴跌。
反映在「散戶投資風向球」之稱的證券劃撥存款餘額，終止連二月上升後，4月一舉大減1,373億元。央行官員說明，主要是反映台股四月震盪，4月股市波動較大，在月初微升、中旬股市下修、下旬又回升，台股表現相較美股抗跌，月底仍微幅上漲，但反映四月全球股市市況不佳，國內證券劃撥存款餘額多少也受影響。
儘管單月下滑千億元，4月證券劃撥餘額3兆3,753億元，仍是史上第三高水準，官員也強調，與過去幾個月相比，單月金額下降千億元並不算大到異常的程度，仍在正常範圍內。法人則分析，證券劃撥存款餘額下滑，也可解讀是部分散戶逢低入場。
另，4月股票市場融資餘額達3,842億元，也創2011年2月以來新高，散戶交易熱度不減，也未出現恐慌性大逃殺。官員補充，股市融資餘額會隨著股市市值變動，由於市值愈大、經濟規模愈大，融資金額也就跟著增加。
若從台股交易比重來看，4月本國自然人（散戶）占比反而是提升為56.3％，至於僑外法人（外資）也上升至32.3％，本國法人（內資）則降至11.4％。
至於近期ETF掀起熱潮，卻未衝高證券劃撥存款餘額。官員表示，ETF募集期間，資金是放在保管銀行、後續再移轉到投信業者，因此並不會呈現在證券劃撥存款餘額中，而ETF掛牌上市後，就會從此帳戶進入股市，但因為ETF相對台股市值比重不大，對整體影響不會太明顯。
值得注意的是，外資買超匯入的外國人新台幣存款帳戶餘額，4月回到2,000億元以上，升至2,209億元，年增率衝上12.19％。官員認為，主要反映兩大因素，一是外資賣超台股，資金暫時停泊於帳戶，二是4月現金股利比上月及去年同期多，就使得餘額顯著成長。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：