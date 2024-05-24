台股4月小漲102點，但上下震盪加劇，走勢如同搭大怒神，散戶「螞蟻雄兵」被嚇壞、決定先行撤退。中央銀行24日公布4月金融情況，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額下滑為3兆3,753億元，較3月大減1,373億元，創下19個最大單月跌幅、終止連二月上升。央行官員則強調，台股在4月底回升，表現相對國際股市更穩健。

根據央行公布，4月日平均貨幣總計數M1B及M2年增率分別上升為4.94％及6.06％，差距已縮小為1.22個百分點，主要是外資淨匯入所致。累計前四月M1B及M2平均年增率分別為4.59％及5.81％。

回顧4月股市表現，包括出現中東紅海危機，加上台積電法下修半導體產業成長率，且當時美國公布首季經濟成長率放緩，使通膨率持續反彈，導致台股一度搭「大怒神」暴跌。

反映在「散戶投資風向球」之稱的證券劃撥存款餘額，終止連二月上升後，4月一舉大減1,373億元。央行官員說明，主要是反映台股四月震盪，4月股市波動較大，在月初微升、中旬股市下修、下旬又回升，台股表現相較美股抗跌，月底仍微幅上漲，但反映四月全球股市市況不佳，國內證券劃撥存款餘額多少也受影響。

儘管單月下滑千億元，4月證券劃撥餘額3兆3,753億元，仍是史上第三高水準，官員也強調，與過去幾個月相比，單月金額下降千億元並不算大到異常的程度，仍在正常範圍內。法人則分析，證券劃撥存款餘額下滑，也可解讀是部分散戶逢低入場。

另，4月股票市場融資餘額達3,842億元，也創2011年2月以來新高，散戶交易熱度不減，也未出現恐慌性大逃殺。官員補充，股市融資餘額會隨著股市市值變動，由於市值愈大、經濟規模愈大，融資金額也就跟著增加。

若從台股交易比重來看，4月本國自然人（散戶）占比反而是提升為56.3％，至於僑外法人（外資）也上升至32.3％，本國法人（內資）則降至11.4％。

至於近期ETF掀起熱潮，卻未衝高證券劃撥存款餘額。官員表示，ETF募集期間，資金是放在保管銀行、後續再移轉到投信業者，因此並不會呈現在證券劃撥存款餘額中，而ETF掛牌上市後，就會從此帳戶進入股市，但因為ETF相對台股市值比重不大，對整體影響不會太明顯。

值得注意的是，外資買超匯入的外國人新台幣存款帳戶餘額，4月回到2,000億元以上，升至2,209億元，年增率衝上12.19％。官員認為，主要反映兩大因素，一是外資賣超台股，資金暫時停泊於帳戶，二是4月現金股利比上月及去年同期多，就使得餘額顯著成長。