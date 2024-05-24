新天地（8940）餐飲集團董事長王玉雲今（24）日在股東會後表示，大型宴會廳投資金額動輒高達數億元，且回收期太長，加上少子化、婚宴桌數大幅縮水等因素，因此，新天地近幾年朝輕資產發展，未來將持續評估接手現有婚宴會館、重新改裝後營運，以及加速發展連鎖餐飲品牌，打造第二成長曲線。
新天地餐飲集團目前在全台擁有四個品牌、8家據點，包括3家「新天地」、2家「雅悅會館」、2家「萊特薇庭」及彰化「唯愛庭園」，總桌數可容納達1,416桌。
此外，新天地積極發展連鎖餐飲品牌，打造第二成長曲線，目前在台北、台中擁有3家「樂葵」法式鐵板燒及1家「匠」極緻鍋物。新天地預計進軍高雄開出第4家「樂葵」，並規畫第四季推出精緻燒肉新品牌，以1年1品牌速度，全力拓展連鎖餐飲陣容。
新天地今年首季受惠尾牙春酒接單暢旺、外帶年菜熱銷助攻，以及連鎖餐飲品牌挹注營收動能，Q1稅前盈餘1.39億元創新高，雖然因為稅費增加影響，稅後淨利0.77億元，仍創下歷史次高，EPS為1.15元；前四月合併營收7.09億元、年增達34.07％，續創同期新高。
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