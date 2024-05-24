美光將擴大勞動力發展合作，以滿足未來半導體就業需求。美光指出，該公司將啟動少數族裔服務機構（MSI）半導體網絡，以增加獲得公平教育的機會，並培養下一代多樣化的半導體勞動力。

美光和美光基金會對MSI合作夥伴做出了長期承諾，包括資助美光諾福克州立大學納米製造潔淨室、在斯佩爾曼學院創建美光包容性領導力學院計畫，以及支持北亞利桑那大學和霍華德大學的體驗式學習學生專案。