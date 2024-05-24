華南金控（2880）於24日召開法人說明會，公布2024年第一季營運績效，整體獲利表現及業務動能持續穩健向上。華南金控2024年第一季自結稅後純益56.34億元，年成長12.7％，每股稅後純益(EPS) 0.41元，年化稅後股東權益報酬率(ROE)10.60％、資產報酬率(ROA)0.56％，淨值續創新高，上升至2,174億元，年增12.7％。華南金控與華南銀行總資產同步站上4兆元大關，達成新里程碑。
子公司華南銀行2024年第一季金融商品投資(含兌換)淨收益及手續費淨收益大幅成長帶動下，自結稅後純益50.46億元，年成長8.2％，EPS 0.52元，年化ROE 8.67％、ROA 0.52％，占集團獲利貢獻84％。
華南銀行第一季業務動能持續發動，於同業間排名持續提升，國銀聯貸主辦及共同主辦金額排名國銀第1名、都更與危老放款合計餘額位居公股銀行第2名、基金保管規模因保管2檔熱門ETF(00939、00940)，一舉突破1兆元，晉升銀行同業第2名。資產品質長期維持良好水準，逾放比率0.16％，備抵呆帳覆蓋率825.31％。
子公司華南永昌證券受惠資本市場熱絡、價量齊揚，經紀、承銷及自營等核心業務收入，均較去年同期增加，自結稅後純益4.90億元，年增122.7％，EPS 0.75元。經紀業務市占率2.73％，融資餘額市占率5.03％，分別排名公股第1、2名。
華南產險同受惠台股表現強勁，資金運用收益成長逾1倍，且損失率持續改善，第一季自結稅後淨利3.99億元，年增122.9％，EPS 1.99元，簽單保費總收入38.07億元，刷新歷年單季新高，市占率5.60％，同業排名第6名。
展望未來，華南銀行高資產業務將透過客製化的專屬商品，及全面性、精緻化的尊榮服務，目標成為高資產客戶的全方位財務管家，也規劃聯手集團兄弟公司華南金AMC，擴大推展不動產理財服務，創造高品質客戶體驗；數位通路同時持續優化，推出「個金產品整合申請平台」，提供9合一複合式組合金融商品申辦服務，滿足客戶一站式購足需求。華南永昌證券將持續全力推展自行開發的「華南e指沖」APP，提供更完善的交易環境。
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