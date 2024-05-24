依據臺紐經濟合作協定，明（2025）年起紐西蘭液態乳入台將可以「零關稅」進口，為降低對國內酪農產業的衝擊，農業部長陳駿季24日在媒體訪問中表示，除了輔導台灣酪農推動轉型，以調整乳牛泌乳的效率提高為主，補助方案已獲得行政院核定；另一方面是讓國產鮮乳跟國外的鮮乳進行市場區隔，設計台灣鮮乳標章，進口品、保存期限較長的鮮乳則更名為長效乳或長效鮮乳，要與保存期限更長期的保久乳有所區隔。

陳駿季指出，開放紐西蘭牛奶進口對台灣酪農產業帶來衝擊，「是挑戰，也是一個機會」，因為其實整個台灣酪農酪牛業已面臨必要的轉型，第一部分是生產端，現有12萬3千4百多頭的酪牛，部份高齡牛的牛乳分泌量比較少，要策略性提高泌乳量，把泌乳量比較少的牛加以淘汰、再引進一些新的、比較年輕的乳牛。

陳駿季分析，要因應紐西蘭進口牛奶的衝擊，大概目標大概是設定在(每一年)43萬噸，也就是說，確保國內的牛奶的量，那這個量現在目前大概47-48萬噸，我們希望說能夠逐步的降到43萬噸。

至於第二個部分，則是讓國產鮮乳跟國外的鮮乳做一個市場區隔，陳駿季表示，農業部設計了一個台灣鮮乳的標章，只有100％的台灣的鮮乳才能夠貼這個標章，農業部也會從消費端宣導，鼓勵民眾多多飲用台灣本地的國產鮮乳。農業部旗下也有很多電商平台提供宅配服務，或者酪農的小農聯盟提供訂購服務費等，強調將透過公私協力的方式，盡可能讓企業也可盡社會責任，或許透過少一些上架費等方式來回饋。