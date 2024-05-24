出貨逐步回溫，永光(1711)4月營收年增20.8％，自結營業淨利0.39億元，加上台幣貶值之匯兌利益，及轉投資股利加持，稅前盈餘0.81億元，較去年同期淨利增加7,837萬元；前四月營收年增3.1％，營業淨利0.35億元，年增2％，稅前純益1.19億元，年增123％，每股稅前盈餘0.21元。
第二季為傳統旺季，永光Mini LED 、Micro LED需求成長，半導體需求回溫，帶動特化產品出貨增加，碳化矽基板研磨液因研磨效能、環保訴求，陸續獲得客戶採用，大陸市場逐漸放量。
永光光阻劑、碳化矽基板研磨液陸續通過新客戶認證並開始出貨，主要以大陸市場為主，正努力從4吋朝向到8吋發展。另，光阻液應用於高頻、高功率之電源管理用、通訊用晶片製程上，已陸續獲大陸及台灣客戶採用，隨碳矽應用逐漸放量，未來成長可期。
近期大陸碳化矽產能大量釋出，晶圓價格快速落價，相關功率半導體業者採碳化矽基板生產數量增加，滲透率快速攀升，永光碳化矽基板研磨液間接受惠，需求水漲船高、趨勢形成有利局面，法人預估永光碳化矽產品線可望出現倍數成長。
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