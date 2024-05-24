陽明海運（2609）今（24）日舉行股東會，通過每股配發現金股利2元，並完成董事改選，包括10席一般董事、5席獨立董事，共15席，增加6名新面孔，董事會並推選鄭貞茂續任董事長。

鄭貞茂今天回應股東最關心的股利政策時，強調兩點，一是只要公司賺錢，就一定發股利，二是希望維持穩定的股利政策。陽明從2021年開始發放股利，目前帳上還有保留盈餘約1,676億元，許多小股東希望陽明可以多配發股利。

對此，鄭貞茂強調，航運市場有很多不確定性，公司經營團隊會盡量讓營運狀況保持盈餘，且配合環保新規，要有先進船隊才能跟同業競爭，目前造船成本昂貴，也要考量未來資本支出計畫。

陽明本屆當選董事名單，包括交通部代表人鄭貞茂、賀陳旦、戴佐敏、陳純純，國家發展基金管理會代表人施克和、張建一、許婉琪、陳方元，台灣港務公司代表人陳劭良、台航代表人劉文慶；獨董當選人為唐達興、邱晃泉、熊正一、黃智聰、蔡豐明。