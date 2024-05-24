美國PMI數據優於預期，美債殖利率走揚、美元指數站上105，台北金融市場24日股匯雙殺，主要亞幣示弱下，新台幣也跟貶，新台幣終場收在32.258元、小貶1.2分，總成交量15.75億美元；本周新台幣僅小貶5.2分或0.16％，周線收下連二黑，但相較主要亞幣，本周新台幣表現最為抗貶。
匯銀主管指出，近期市場沒有重磅題材，對聯準會降息也反應差不多，本周匯市陷入盤整格局，市場交易量縮，沒有量能助陣，大致在區間內震盪為主。
觀察新台幣匯率在4月底一度貶至23.6元價位，但進入5月後隨台股震盪走強，累計至今已升值逾2.7角。匯銀主管認為，5月沒意外將是今年首度月線收紅，「通常5、6月新台幣偏弱」，若5月匯價順利由黑翻紅，將是後續逐步走升的關鍵指標。
根據央行統計，本周美元指數走揚，主要亞幣全數貶值，但新台幣本周僅小貶0.16％表現最抗貶，其次為印尼盾貶0.23％、人民幣貶0.28％、星幣貶0.37％、馬來幣貶0.71％、日圓貶0.78％、菲律賓披索大跌0.98％、韓元下殺1.07％、泰銖重貶1.42％跌幅最深。
外匯交易員認為，近期匯市交易量縮，每日總成交量大致在14～15億美元左右，盤中失去方向性，外資有進有出、進出口商操作也先收手，新台幣一方面貼著美元走勢，另也受台股創高拉抬，市場多空雜陳，靜待下周美國個人消費支出物價指數（PCE）結果。
交易員預估，下周進入月底，出口商有實質拋匯需求，短線新台幣預計先在32.2～32.3元區間偏升盤整，除非外資有大動作，強力壓制出口商拋匯量能，匯價才可能突破32.3元價位，但目前來看外資應是維持雙向操作為主。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：