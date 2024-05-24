德國能源管理品牌「PowerWalker」將於Computex展出2024年度最新不斷電系統解決方案，包括VFI TAP PF1 3／3 和 VFI LICR IoT，旨在更節省空間的設計下提供更高功率、更安全可靠的電力備援，後者並可透過雲端傳輸智慧監控，全面助力AI應用與物聯網發展，帶動國內外產業升級。
考慮到人工智慧(AI)伺服器的能源需求急速增長以及物聯網(IoT)應用的快速發展，再加上不同規模的數據中心(Data Center)布建需求提升，PowerWalker今年推出的不斷電系統(UPS)性能更強大、電力備援更穩定，對於各行各業中AI和IoT應用需求的快速變化，將是更具成本效益和靈活性的能源備援方案。
此外，包括VFI TAP PF1 3／3和VFI LICR IoT等新產品皆具備高效省電的優勢，在產品設計上呼應全球節能永續願景。本次COMPUTEX將是PowerWalker繼今年五月於德國法蘭克福Data Centre World首次亮相全新解決方案後，初次在亞洲展示其年度新品。
PowerWalker VFI TAP PF1不斷電系統憑藉其先進的IGBT PWM控制技術，在online模式下實現高達96％的效率，而在ECO模式下更可達到99％的效率。卓越的電池管理（OBM）技術使該產品平均延長電池壽命達50％。
在設計方面，PowerWalker VFI TAP PF1採用並聯技術，有效消除單點故障導致系統停擺的風險。此外，其平均修復時間（MTTR）不到30分鐘，大大降低了因長時間停機而帶來的潛在風險。
PowerWalker VFI LICR IoT不斷電系統則是內建有鋰鐵電池（Lithium Battery），其壽命比鉛酸電池長，且具有較低自放電率，可以承受更多次充放電循環，不只更環保，且比傳統鉛酸電池具有更低的總體擁有成本（TCO）。
其另一特點是具資料雲端傳輸與監控功能，資料可以輕鬆與物聯網串聯，客戶可以隨時透過手機雲端監控不斷電系統運作，即時收到運作狀況通知，透過預防性維護使運作更安全有效率。
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