專業藥物傳輸技術開發商瑩碩生技（6677）24日股東常會通過去年財務報告與各項議案，並承認盈餘分配案，每股配發0.4元現金股利，也順利完成董事全面改選。會後新任董事會一致推舉王建治續任董事長。

瑩碩總經理顏麟權表示，今年業務拓展順利，不僅再取得1張治療注意力不足過動症的台灣藥證，進一步強化精神科用藥產品線；更與國內業者共同開發的治療特發性肺部纖維化藥物也成功授權美國，率先卡位市場。後續會在其他市場全力推廣，希望很快會有新的成果。

瑩碩去年受惠認列藥移轉利益與子公司營運翻揚，營收9.4億元，創歷史新高，重返獲利軌道，稅後純益0.22億元，EPS 0.43元。

王建治指出，過去幾年推進國內外合作案與藥證布局，目前逐步進入收成階段，今年預期仍有同業合作案可望抵定，且有多項新品會領證上市，加上子公司業績穩健成長，對營運展望抱持正向樂觀。

瑩碩新任董事7席（含獨立董事3席），董事包括王建治（吉劭投資有限公司代表人）、顏麟權（富可紳投資有限公司代表人）、許光陽、陳淑君，及獨立董事陳純誠、陳中成、康照洲。