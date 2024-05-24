鈺創（5351）集團旗下子公司DeCloak Intelligences，將在2024 Computex電腦展上，展示多模態AI隱私增強監控系統，其專利技術，可針對監視系統提供保護隱私的解決方案，讓無所不在的監視器，不再成為洩漏人臉或身體資訊的隱憂。

現今社會監控系統已成為確保公共安全的必備設施，保護公眾安全的同時，是否能兼顧隱私安全，也是大家討論的熱門話題。