美國5月製造業PMI好過預期，令市場對降息憧憬消退，隔晚美股急挫601點；加上人民幣走弱，港股連跌3日共跌767點後，24日進一步走跌，失守20天線（現處18,632點）。
恒指開低126點或0.67％，報18,742點，之後跌幅曾縮至不足1點，高見18,867點，但高位賣壓大，跌幅擴大，恒指中午跌239點。午後中段跌破上午低位，最多跌336點，低見18,532點，失守20天線。尾盤跌幅收窄，恒指最終收報18,608點，跌259點或1.38％。
恒指連跌4日累計跌1,027點。本周恒指跌944點或4.8％。大盤今日成交1267.12億港幣。國指報6,605點，跌96點或1.44％；科指跌2.5％，報3,799點，全周跌7.6％。
個股表現方面，騰訊跌1.3％，報377港幣，成交居首達72.2億港幣。小米季績勝預期，但收跌3.4％，報18.3港幣。中升控股跌8.9％，為表現最差藍籌。
聯想集團公布最新業績後跌2.3％，本周仍升8.4％，為表現最好藍籌。理想汽車本周大跌18.4％，為當周表現最差藍籌。
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