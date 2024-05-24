為強化國際交流及提升我國永續發展債券市場能見度，櫃買中心於22日至24日由李淑暖副總經理率債券部同仁赴比利時布魯塞爾參加國際資本市場協會（ICMA）舉辦之會員大會，與國際金融機構交流永續發展債券市場之推動經驗及最新發展趨勢，以期協助我國市場接軌國際脈動，並積極吸引外國發行人來台發行永續發展債券。

櫃買中心表示，本次ICMA年會總計有來自47個國家或地區之市場監理機構、發行人、中介機構及專業投資機構等427家機構代表，合計超過1,100人與會，討論議題涵蓋國際資本市場發展趨勢與展望、金融科技與數位化資產、永續金融的未來與轉型金融挑戰等，參與機構代表進行廣泛的討論及意見交換，櫃買中心期盼藉由積極參與國際組織活動，強化與國際市場的連結，以提升我國市場之國際曝光度。

為協助高碳排產業轉型邁向淨零排放，櫃買中心刻正研議建立我國轉型債券制度之可行性，因此藉由此次機會和ICMA、日本證券業協會（JSDA）及東方匯理銀行（CACIB）分別進行會談，分享我國永續發展債券發展概況，並就轉型債券之市場推動情形及實務作法進行交流。

另外，亦參與「金融前沿：日本氣候轉型」之圓桌論壇，深入瞭解及交流日本氣候轉型債券之成功推動經驗，以作為後續我國制度規劃之參考。

櫃買中心致力於我國永續金融發展，截至24日，我國永續發展債券市場累計已發行209檔，發行總額達6,002.87億元，顯示永續發展債券已成為我國發行人落實ESG並向市場宣示永續發展決心的籌資利器。

展望未來，櫃買中心將持續追蹤國際永續發展債券市場之發展趨勢，擴大及完善我國永續發展債券商品範疇，以打造更具國際競爭力的永續發展債券市場，讓永續發展成為台灣新價值。