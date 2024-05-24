無塵室機電整合大廠聖暉＊（5536）今（24）日召開股東常會，董事長梁進利表示，由於東南亞承接單一工案金額擴大，聖暉＊將擴大東南亞布局與投資，為集團成長引擎添增動能。聖暉＊今日全面改選董事會，梁進利受董事會高度肯定續任董事長。
展望第二季，梁進利表示，聖暉＊持續擴大台灣、大陸與東南亞地區接單，拓展亞洲區無塵室及機電整合服務版圖，目前在手訂單案量維持高水位，看好各產業綠色永續轉型需求及全球AI熱潮掀起之資本支出需求，聖暉＊持續開發創新綠色工法，提供既有廠房節能升級規劃，好品質與好口碑持續推升客戶黏著度，奠定全方位機電專業統包工程服務競爭優勢。
聖暉＊今日股東常會通過2023年盈餘分配案，上半年每股配息4.5元，下半年每股配息6元（預計7月26日配發），合計每股配息10.5元，配發率達七成；若還原以每股面額10元計算，2023年每股配息21元，為歷年配息次高。
值得一提的是，今日股東會改選董事三席及獨立董事四席，當選的董事包括梁進利、胡台珍、翔暉開發代表人巫碧蕙，獨立董事則由黃姿裴、紀志毅、邱慧吟、梁連文擔任。
聖暉＊指出，為落實董事會成員多元化與獨立性，此次獨立董事席次過半，且董事會女性席次比例達57％，成員之組成具備不同專業背景及工作領域，符合公司發展需求，帶領董事會多面向思維與策略，深化集團永續發展並創造所有股東、員工、供應鏈、客戶價值最大化表現。
聖暉＊2023年合併營收250.6億元、稅後歸屬母公司業主淨利達18.4億元、EPS達15.03元。受惠多元產業客製化品質與區域人才培訓，以及業務資源整合等布局效益展現，加上精實控管營運成本、費用等，2023年整體毛利率、營業利益率、稅後淨利率攀升至20％、13％、10％，營收與獲利皆創下同期次高。
聖暉＊擁有豐富海外專案施作實績與在地化業務布建，2023年台灣、大陸、東南亞地區銷售比重分別為42％、49％、9％。該集團秉持多產業、多區域、多工種等核心策略，有效因應市場波動，帶動聖暉＊整體在手訂單案量站穩歷年新高水準。
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