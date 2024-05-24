台股衝上2萬1千點，碳權話題再起，環境部長彭啟明日前表示國內碳權交易及拍賣平台有望在9月底上路，投信投顧公會揭露台股ESG十檔ETF表現，近1個月共有6檔跑贏大盤，其中報酬率在1成以上的有4檔，分別是00923（群益ESG低碳50）、00888（永豐台灣ESG）、00692（富邦公司治理）及00850（元大台灣ESG永續）。

台股漲幅近1個月為7.12%，漲贏大盤的另外兩檔為00891（中信關鍵半導體）及00878（國泰永續高股息）。

由於新政府團隊走馬上任，日前環境部長彭啟明舉行記者會報告對環境業務展望，將聚焦3大重點，包含加速碳費法制作業、穩健務實改善空氣品質及精進環評審查措施，對於外界關注的碳權交易，相關辦法有望在6月底發布，而國內碳權交易及拍賣平台可望在9月底上路。

財富管理專家表示，碳有價時代來臨，台灣繼去年成立碳權交易所、啟動國際碳權交易平台以來，在淨零碳排路上邁一大步，接下來更有望推動國內碳權交易，更加驅使企業加快ESG低碳轉型的步伐。

目前台灣市場上有多檔ESG、低碳投資的商品，值得留意的是，在ETF投資盛行下，近年來也有數檔台股ESG ETF上市，對想要跟隨政策腳步與全球減碳商機的投資人，可以趁機卡位台股碳金商機。

根據投信投顧公會推出的ESG永續發展轉型專區，當中與ESG主題連結的台股ETF合計有10檔，觀察這10檔ETF表現，近一月都繳出正報酬，其中有4檔產品績效更超過1成，以聚焦在ESG低碳市值龍頭股的00923群益台ESG低碳50表現最佳，累積漲幅近12.41%。

財富管理專家進一步指出，各檔台股ESG ETF成分股篩選邏輯不盡相同，以00923群益台ESG低碳50來看，其成分股精選台灣永續評級等級BBB級(含)以上，且未列重大性事件黑名單企業，並排除涉及爭議性產業，再進一步挑選近一年ROE>0、已獲利企業，保留自由流通市值前100大企業，且分別排除金融業與非金融業碳密度指標最高20%的企業，最終按市值挑選前50大，可說是經過層層淨化。

至於排名第2的00888，則是主要投資納入富時台灣ESG優質指數成分股的個股，股利年化率排名前50%，營收至少50%來自與電動車產業相關的營運活動，其目前第1大成分股為台積電、權重31.01%。

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