日本參院全體會議24日表決，加大力度支援兼顧育兒和工作的《育兒及護理休業法》等修正案，在自民、公明、立憲民主等各黨的多數贊成獲得通過，正式成為法律。該法主要內容是規定所有企業必須引入員工在孩子3歲到上小學前可從多種工作方式中進行選擇的制度，包括遠程辦公或錯峰上班等。引進制度的施行日期將由政令來決定。
此舉目的是充實3歲以上的育兒支援。相較於0至2歲嬰兒，日本現行規定被指對3歲以上育兒支援更為薄弱。
據共同社報導，對於有3歲至上小學前的子女的員工，企業須提供在家遠程辦公、錯峰上班、短時間工作等兩種以上工作方式，由員工從中選擇，使育兒期的工作環境更為靈活。
其中規定：（1）免除加班的申請期間從現行的「到孩子滿3歲為止」延長至「到孩子上小學前」；（2）關於孩子生病等時原則上每年最多可休5天的陪護假，從「到孩子上小學前」延長至「到孩子小學三年級為止」。陪護假除孩子生病外，還可在傳染病流行導致學校停課等情況下利用。上述規定將從2025年4月起實施。
日本總務省5月4日發布數據稱，包括外國人在內不到15歲的兒童人數（截至4月1日）為1401萬人，連續43年減少。較上年減少33萬人，兒童占總人口的比例也下降0.2個百分點至11.3％。人數和占比均創下有可比數據的1950年以來新低。出生數下滑導致少子化程度越發嚴重。
該數據是根據人口估算數據計算得出，從性別來看，男孩為718萬人，女孩683萬人。以每3歲為一個年齡段，12～14歲兒童為317萬人，年齡段越低人數越少，0～2歲為235萬人。
聯合國的數據顯示，儘管估算數據的時間不同，但在人口為4000萬以上的37個國家中，日本兒童占比僅次於韓國的11.2％，為第二低。
日本兒童數在1954年達到2989萬人的峰值之後轉為減少，到了第二次嬰兒潮（1971至1974年）期間有所增加，但1982年起再度持續減少。
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