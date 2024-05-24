東元24日舉行股東會，進行7席董事及4席獨立董事的改選，菱光所提名的8位董事及獨立董事，由侯智元以最高票當選，「FutureTeco未來東元」發起人菱光科技董事長黃育仁對此表示深切感謝。同時，他也恭喜所有當選的董事，希望新團隊能為東元帶來一番新氣象並再創東元榮景。
黃育仁表示，在這場關鍵的選舉中，要誠摯的感謝每一位支持東元改革的股東，這些人不僅在投票中表達了支持，更是親自奔走、呼籲數十位海內外朋友與家人支持這場改革。其中也有理念認同者不畏艱難，騎機車四處奔波，即便在途中遭遇車禍，依舊堅持尋找每一個可能的支持者；有的則是跨越國界，向國際大型投資機構說明改革願景；更有一位百歲的創始股東，不僅見證了東元近70年的成長，如今更是堅定地支持創新與改革。
黃育仁指出，此次選舉過程中，感謝許多股東對於改革派的支持，進一步鞏固了改革信念。東元原始股東家族積極動員股東參與選舉，展現了集體對現代化與創新領導層的渴望。他強調，改革派將繼續推動董事會現代化，導入創新技能和經驗，提升公司治理水準，以應對快速變化的競爭和科技環境。
在全球經濟景氣下滑和外資避險情緒升高的背景下，黃育仁強調，東元需要更加專注於創新和全面的產品組合轉型，開放創新策略，才能塑造更美好的東元未來，並重返全球領導地位，實現可持續的長期股東回報。
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