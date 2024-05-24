華南金今日舉行法說，華南銀行受惠於ETF00939與00940熱賣，華南金基金保管規模一舉突破1兆元，晉升同業2名。
華南金公布，華南銀行今年第1計手續費收入31.82億元，年增率45.5％，主要是財富管理與放款的手續費收入，財富管理手續費第1季18.88億元，年增31.6％，主要是基金和保險貢獻，其中基金和信託就占五成以上。
至於今年手續費收入目標是否調高，華南銀行副總李宗賢表示，手續費收入是很重要的營業收入也是資本優化很重要的主體會朝積極目標做後續努力方向。
華南金今日舉行法說，華南銀行受惠於ETF00939與00940熱賣，華南金基金保管規模一舉突破1兆元，晉升同業2名。
華南金公布，華南銀行今年第1計手續費收入31.82億元，年增率45.5％，主要是財富管理與放款的手續費收入，財富管理手續費第1季18.88億元，年增31.6％，主要是基金和保險貢獻，其中基金和信託就占五成以上。
至於今年手續費收入目標是否調高，華南銀行副總李宗賢表示，手續費收入是很重要的營業收入也是資本優化很重要的主體會朝積極目標做後續努力方向。
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