俄羅斯總統普丁的專機當地時間23日晚間降落在白俄羅斯明斯克機場，白俄總統魯卡申柯在機場迎接。據克里姆林宮消息，普丁此次訪問是應白俄邀請。
綜合俄羅斯衛星通訊社、白俄羅斯國家通訊社報導，2國總統將於24日在獨立宮舉行正式會談。雙方將討論白俄與俄羅斯全面關係的現狀和發展前景。根據傳統，會談重點也將放在國際議程、地區局勢以及共同應對新出現的挑戰和威脅。
另外，普丁表示，將與魯卡申柯討論戰術核武演練計劃，他在抵達明斯克後與魯卡申柯會面時提到這一點。普丁表示，雙方日程上事務繁多，他很高興能在23日晚間前來就相關議題進行非正式會談。
魯卡申柯則表示，「我認為，與往常一樣，我們會將安全問題放在首位。明天，我們也將與兩國政府官員一起討論經濟問題」。
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