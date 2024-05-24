嘉新水泥今(24)日召開股東會，董事長張剛綸指出公司面對地緣政治風險攀升，主要藉著投資台泥，在綠能及歐洲市場多元布局下，助嘉泥營收成長近3成，結構更具韌性。
去年嘉泥總營收較前一年成長29.2％，轉型後各事業體皆有成長，水泥事業營收增加28％、旅宿服務事業體營收多60％ ， 裝卸倉儲事業體增17％、房產事業體出租率也提高4％，整體稅後獲利共達 9603萬元，今年每股配發現金股利0.5元。
張剛綸表示，去年全球地緣政治風險顯著攀升，嘉泥持續調整營運策略，其主要策略投資台泥，在綠能及歐洲市場方面取得重大進展，降低了區域性風險，使全球水泥業務分佈更加穩定、未來營收結構更具韌性，去應對複雜的國際環境。
對於台灣即將實施徵收碳費，但進口水泥卻未被納入的不公平，兼任台灣水泥同業公會理事長的張剛綸表示，水泥業減碳是刻不容緩，嘉泥未來就計劃在岡山廠土地增設太陽能板。但也期待政府可以在公平正義程序下，防止進口發生的碳洩漏問題。
張剛綸指的是先前水泥公會聲明，若進口水泥產品無法提出第三方查驗碳排放證明，政府應依照國內碳費標準進行徵收，否則將使國家淨零目標產生破口，造成碳洩漏。
嘉泥旅宿服務事業體去年表現亮眼，佔整體營收已達25％。總經理王立心在會議中引用日本政府觀光局數據，指出入境日本的國際旅客雖尚未恢復至2019年的水準，但日本國內旅客至沖繩旅遊人數已超越疫情前高點。在強勁的需求下，HOTELCOLLECTIVE全年住房率維持在八成左右，平均房價較2022年攀升20％，帶動去年營收成長79％。未來預期隨國際旅客及機場航班運量增加，旅宿業務可穩健成長。
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