新任勞動部長何佩珊24日舉行媒體茶敘，表示上任後最大任務是「讓勞工安心」，針對各界關注的勞保議題，何佩珊強調「勞保沒有危機，政府處理不當才有危機」，她不是來砍給付的，勞保節流行不通，但要想辦法開源，撥補是其中之一，另外促進中高齡就業、研議家庭看護工納入勞保對象等，都是討論方向；未來也將持續爭取每年1200億元以上的撥補。
勞保財務危機被視為賴政府的燙手山芋，內定何佩珊擔任勞動部長可能將開啟勞保年金改革。何佩珊23日於立法院備詢時，表示過去四年已經透過撥補進行改革，但仍遭各界議論是緣木求魚。
對此，何佩珊表示，首次勞保危機始於2013年，當時精算報告指出2027年勞保恐破產，引發大眾恐慌，她從那時起就關注勞保年改議題，但當年馬政府不僅沒有能力撥補勞保，連「政府最終付責任」的修法都出不了行政院，並直指，「勞保沒有危機，只有政府處理不當才有危機」，評價當年馬政府對勞保的危機處理不及格。
何佩珊說，她上任首要任務，是要讓勞工安心，清楚明白「勞保不會倒」，她擔任部長不會砍給付，希望用更多元、永續發展的理念經營勞保，讓大眾對勞保有信心。
至於如何改革，何佩珊認為，過去勞保年改「繳多、領少、延後退」的方式已不再行得通，不該在瘦鵝身上拔毛，蔡政府自2020年開始，由前行政院長蘇貞昌進行撥補，未來會繼續爭取至少每年1200億的撥補，應可以讓勞保財務達到穩健目標。
另外，她也表示，未來會再積推進進現有的中高齡就業計畫，或是研議納入家庭看護工為勞保對象，開拓新的財源，調高勞保費率至法源上限12％也是一種方式。
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