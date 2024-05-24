華碩智慧物聯網（ASUS IoT）舉辦「5G＋AIoT華碩攜手生態鏈，共創共贏數位轉型新局」研討會，探討5G智慧製造AIoT技術應用，並以「人、機、料、法、環」五構面為基礎，提供以AI為核心的大數據收集與分析解決方案，推進生態系的發展。
會中並邀來包含英特爾、亞旭電腦、台灣微軟、中華電信、新漢智能、能鉅科技、工研院、台智雲、州巧科技等合作夥伴，分享於製造業實踐的經驗，同時展示數位孿生、機器學習等相關技術之落地成果。
華碩全球副總裁暨智慧物聯網事業群共同總經理張權德表示，近年來，5G、AIoT技術快速發展，重塑製造業面貌，華碩不僅透過5G低延遲、高頻寬特性，佈建人工智慧製造系統，攜手供應商夥伴共贏，亦引領全球「邊緣智能」應用，打造完整生態鏈，同時協助企業強化競爭力，加速數位轉型。
根據MarketsandMarkets預測，智慧製造在2025年AIoT應用市場規模將達800億美元，。另由資策會產業情報研究所（MIC）彙整的全球5G專網市場營收預估也顯示，2026年該市場規模估將成長至2,518億美元，2030年更可達10,939億美元，年複合成長率34.15％。其中相關技術除了智慧工廠，還能應用於醫療保健、智慧城市／農業與教育、娛樂等多元場域，讓更多人受惠，進而提升生活品質。
ASUS IoT也積極響應「國家發展委員會促進5G及人工智慧導入智慧城鄉物聯網」計畫，與亞旭電腦、台灣微軟、中華電信合作開發5G基礎設施，並偕同新漢智能、能鉅科技、工研院、台智雲、州巧科技，輔佐客戶導入尖端解決方案，如工廠AIoT自我優化、智慧製造感測AI融合，以及自動光學檢測深度學習，促進工廠管理效率和產能，深化工業4.0，開創智慧製造新紀元。
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