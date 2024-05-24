港務公司24日指出，華城重電在台中港既有4公頃租地廠房產能已滿載，為提升產能，華城擴大在台中港投資，加碼增租1公頃土地設廠，現已開工、預計2025年完工，將增闢1條產線、提供200名就業機會，以滿足台電強勒電網十年投資計畫、離岸風電陸上及海上變電站設置需求及美國市場疫後電力需求成長。

華城在台中港投資規模累計已達5公頃，租期至2034年止；港務公司說明，目前台中港還有22公頃土地空租可供一般物流使用、20公頃土地保留給離岸風電使用，另有10餘公頃可作為觀光遊憩等商業事業租用。

港務公司表示，華城重電以生產大型電力變壓器為主，擇定以台中港作為主要生產基地，主要考量台中港擁有8座重件碼頭及專業區腹地廣大等優質港埠資源，可節省運輸成本及提升生產效率之優勢條件。

華城在2014年就承租台中港港埠產業發展專業區約4公頃土地，主要投資變壓器製造廠，考量既有廠房產能已滿載，租期至2034年；因應市場發展需求，在毗鄰原承租區加碼增租1公頃土地，以提升產能滿足台電強勒電網十年投資計畫、離岸風電陸上及海上變電站設置及美國市場疫後電力需求，預計帶動關聯產業發展及增加台中海線地區就業機會近200人。

同時，因應台中港離岸風電國產化產業需求，華城重電公司已與哥本哈根基礎建設基金（CIP）簽訂彰芳暨西島離岸風電計畫之機艙組裝廠工程合約，設立變壓器製造廠，落實機艙組裝在地化，助國內供應鏈業者提升關鍵技術，帶動產業技術升級，為台灣離岸風電基礎建設在地化打下根基。

台中港務分公司表示，華城重電公司為台中港重要合作夥伴，除達成港埠土地有效利用、提昇港口裝卸量、挹注港務公司營收及帶動關聯產業蓬勃發展外，在離岸風電關鍵零組件國產化更是扮演重要角色，為台中港產業發展與升級帶來效益；目前合計共有逾52公頃土地空租，盼持續招商業者加入台中港區投資。