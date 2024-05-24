電子檢測服務公司耕興(6146)24日召開2024年股東常會，會中除承認2023年度營運報告書、財務報表及各項重大議案外，更經全體出席股東通過2023年盈餘分配案，決議配發每股新台幣10.5元現金股利，為歷年次高水平，依24日收盤股價233.5元計算，現金殖利率高達4.5％，將長期經營成果與全體股東共享。
此次股東會亦進行全面董事改選，由資深經營團隊領軍，董事長黃文亮於新一屆董事會中獲高度肯定，續任董事長一職。回顧2023年，耕興全年合併營收為48.32億元、合併毛利率53％、稅前盈餘18.9億元、每股稅後純益(EPS)達14.32元，整體營運表現持續締造歷年次高成績。
展望未來，隨著智慧型手機逐步內建AI神經晶片，以及微軟大力推動Copilot生成式AI應用，勢必將為手機及個人電腦產業帶來新一波換機需求。此外，3GPP R17下半年新導入的5G RedCap物聯網終端架構及5G NTN衛星通訊等新興技術，以及今年第二季起Wi-Fi 7新機檢測需求浮現，均將增加新的檢測時數與業務機會。
耕興在高階網通檢測區塊具備明顯競爭優勢，而公司自研高階特殊電感TLVR已取得相關專利認可，預期在下半年AI伺服器生產需求放量後，出貨量將會隨之增加，成為另一營收成長動能。
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