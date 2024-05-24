總統賴清德今（24）日上午接見「北美洲台灣商會聯合總會回國訪問團」強調，新政府的目標，就是要打造台灣成為經濟日不落國。對內，政府要協助產業持續轉型升級，有更強實力，符合國際市場需求，站穩全球供應鏈的關鍵地位；對外會積極跟世界民主國家簽訂雙邊投資保障協定，創造互利互惠的投資環境。

賴清德表示，政府一定會做產業的後盾，讓全球台商可以放心、安心回台投資，也會鼓勵在地企業根留台灣，擴大對台灣的投資。相信大家一起打拚，可讓台灣的產業立足台灣，布局全球，行銷全世界。

賴清德致詞時首先感謝北美總會的僑胞朋友出錢出力，共同守護台灣民主。特別是今年的5月20日，大家不遠千里回到台灣參加他和蕭美琴副總統的就職典禮，令他感到非常開心與光榮。他也要向在海外打拚，促進全球的繁榮發展，同時努力扮演台灣連結世界橋梁的台商朋友們表示敬意。

他提及，江俊霖總會長今年3月率團到美國國會山莊，拜會各黨派國會議員，說服議員們支持美國的友臺政策；這個月，江總會長再度率團訪問加拿大國會，呼籲加拿大各界支持臺灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」CPTPP，努力為臺灣爭取更多和世界合作的機會。

賴清德進一步指出，這一年來，北美總會陸續和全國中小企業總會、台灣連鎖加盟促進協會簽訂MOU，強化資源共享，也開拓更多元的商機，共同提升台灣企業的競爭力。

他強調，新政府的目標，就是要打造台灣成為經濟日不落國。對內，政府要協助產業持續轉型升級，有更強的實力，符合國際市場的需求，站穩全球供應鏈的關鍵地位；對外，我們會積極跟世界民主國家簽訂雙邊投資保障協定，創造互利互惠的投資環境。政府一定會做產業的後盾，讓全球台商可以放心、安心回台投資，也會鼓勵在地企業根留台灣，擴大對台灣的投資。

他說，相信有大家一起來打拚，我們一定能夠達成目標，讓台灣的產業立足台灣，布局全球，行銷全世界。最後，總統再次感謝大家為台灣的努力和付出，未來，我們要繼續拚外交、拚經濟。