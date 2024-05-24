共信-KY（6617）用於治療中央型肺癌嚴重氣管阻塞的PTS302已進入中國52家醫院，為上百位的患者提供治療，2024年計畫擴展至180家醫院，並預計治療千位以上患者。
共信-KY（6617）表示，大陸一年約120萬肺癌患者，其中約33.9萬人適合接受PTS治療；若以每劑8,600元人民幣，一位患者須打三劑計算，單大陸一年就有約400億台幣市場。加計大陸以外國家每年也有9.08億美元市場，合計市場規模至少10億美元。
共信-KY配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣10,203張，競拍底價125.66元，承銷價142元。競拍時間為5月28日至30日，6月3日開標；6月5日至7日辦理公開申購，6月12日抽籤，暫定6月18日掛牌。
國際市調研機構Fortune Business Insights指出，2022年全球腫瘤科藥物市場規模約1,850億美元，預計2030年將達4,843 億美元，約為2022年2.6 倍。
共信-KY指出，過去在大陸執行PTS對多種實體腫瘤的臨床試驗中，已證實PTS對頭頸癌、乳癌、肺癌 、肝癌等多種惡性腫瘤消融的有效性。
此外，PTS也是目前全球唯一可跨物種的癌症藥；用於治療惡性犬類黑色素瘤的GWa103目前收案進度約七成，預計今年第三季可望收案完成，以目前臨床上的成效來看，GWa103可大幅降低犬類因腫瘤整個口腔被大面積取掉或是被截肢的機會。
研究團隊發現PTS消脂針可有效改善犬類因脂肪增生而引起的脂肪瘤症狀，讓犬隻獲得更好的生活品質；且在試驗過程中，並未觀察到不良反應明顯增加。
共信-KY透過及專利技術有機會讓一款藥同時治癒人與動物的癌症，若日後能順利取得肺癌以外更多適應症藥證，營運動能可期。
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