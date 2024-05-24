【時報-台北電】國巨(2327)公告董事會決議認購力智電子股份有限公司私募普通股2100萬股，每股價格不超過新台幣253元，交易總金額不超過新台幣53億1300萬元為限；為策略性投資。

迄目前為止，國巨累積持有本交易證券（含本次交易）力智2100萬9000股，持股比例20.55%。

力智(6719)亦公告董事會決議洽定私募普通股之應募對象為國巨公司。

私募普通股發行股數以不超過2100萬股為限，並於股東會決議日起一年內辦理。得私募額度以不超過2100萬股為限。（編輯：沈培華）

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