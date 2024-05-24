富采控股（3714）宣布重要的高階人事安排，已經董事會決議，旗下子公司晶電總經理范進雍與隆達總經理唐修穆，職務將進行輪調，自7月1日起，唐修穆將擔任晶電總經理，范進雍則擔任隆達總經理。此外，張博儀先生自即日起將卸任富采財務長暨發言人一職，並由劉興嘉接任。

富采於董事長彭双浪領導下，積極推動One Ennostar集團的變革轉型，從經營策略、組織融合及人才培育等多方面同時推進。透過此次高階主管的輪調，上下游合作將更為緊密，可加速推進富采「3＋1 長期發展策略」，使集團於車用、先進顯示、智能感測三大應用領域與新興市場的技術和產品布局更為完善。

此外，集團於2023年底成立「人才發展委員會」，主要任務緊扣集團人才的永續發展，培育人才以提升能力，活化人才使組織更有活力地應對瞬息萬變的大環境。透過此次高階主管的職務輪調安排，范進雍先生與唐修穆先生能夠延伸原有的專業領域，在不同市場應用、技術發展、營運規劃、策略和執行都能有更完整的整合歷練，在未來事業發展上更具專業和領導彈性。

范進雍擁有光電產業完整的管理經歷，曾擔任生產、物流管理、品質、行銷業務管理等重要職務，在擔任晶電高階主管期間更引領晶電揮別過去LED產業的削價競爭，不僅積極優化產品組合，更匯聚母集團富采控股的資源，前瞻部署次世代顯示技術Micro LED，在先進顯示、智能感測、車用等領域皆與客戶共同研發具市場性的應用產品。

唐修穆熟悉LED磊晶與晶粒技術及製造領域，在隆達任職期間更負責智能化供應鏈推動、上下游資源整合、前瞻技術開發、背光產品事業、大陸廠區建設及運營等重要任務，對製程研發、生產和供應鏈管理、業務和營運等領域皆積累了豐富的領導經驗。過去幾年，更在集團重點發展3＋1的車用領域上，領導團隊具體導入歐美主要客戶的光電模組重要專案。

此外，富采集團財務長暨發言人職務也進行異動，由劉興嘉擁有近30年光電產業及海外財務管理各領域經驗，專業知識豐富，相信其專業將對公司的財務發展提供極大的支持。