沒有一個世代買房子是不痛苦的。
現在回頭看我35年前買的房價，真的是低到很誇張，但當時就真的很容易買嗎？
當時的貸款成數不是8成，是5成！當時的利率不是2%出頭，是12%起跳！當時也沒有寬限期，只能貸20年，不是現在的40年。當時政府完全不會幫年輕人，先在還有新青安貸款！
當時房租遠遠低於房貸，為什麼我們這一代人還是要買房子？因為我們沒有獨立思考的能力，從小就聽父母的話，他們說長大一定要買房。因為我們沒有太多的資訊可以取得，不知道有那麼多選項，我們就只知道傻傻買房。
我們都經歷過1990年股市從高點12682點下殺，都因此受到重傷。一直到1996年科技股崛起，台股才從6年的空頭市場反轉，但立刻又碰到2000年網路泡沫、2003年SARS、2008年金融海嘯，直到30年後才又站回12682點。幾乎所有人都在股市賠得很慘，才發現原來只有房地產讓我們賺到錢。
我們背負沉重的房貸時，多半同時有了2~3個小孩，我們為什麼還能撐過來？因為當時消費的誘惑很少，沒有要追逐的美食、沒有想出國旅遊的念頭、沒有那麼多娛樂，最重要是沒有「活在當下」的想法，一切都等付完房貸、把子女教養成人再說。當然，那時候的通貨膨脹沒有現在那麼可怕。
現在的年輕人或許是從2020年才進入股市，就算早一點，至少都沒經歷過2008年金融海嘯，不能體會股市的凶險，不能體會房子帶來的安全感。
有人說，0050過去20年的年化報酬率是7%，大於房價的年漲幅，所以未來一定買得起房子。在21000點進場買0050，未來10年還能保持7%的年化報酬率嗎？我嚴重懷疑。
我從以前建議年輕人要買房，至今從未改變過，但大家都覺得「當時」太貴了，就一直等、一直等、等到越來越買不起。房價當然會跌，但跌下來的房價還是比以前高很多。
真正的世代差異，就是「未雨綢繆」和「活在當下」的差別。
◎本文內容已獲理財作家施昇輝授權。
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