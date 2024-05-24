【時報記者任珮云台北報導】華鎂鑫(8087)今日召開股東常會，會中承認2023年度營業報告書、財務報表案，及通過配發現金股利案，決議每股配發現金0.5元；同時通過公司更名為麗升能源科技，並完成董事及獨立董事全面改選。股東會結束後旋即召開董事會推選董事長，林麗珍獲得全體出席董事一致推舉續任董事長。
華鎂鑫歷經3年改造，已完全轉型為再生能源業者，去年度除處份不動產挹注貢獻外，主要營收來源為案場開發、能源技術服務及依工程進度認列之統包工程三大項目之收入為主。目前三大案場之進度包括：台南七股漁電案場繼取得經濟部能源署電業籌設許可、地方施工許可、在地方說明會後已開始進行養殖設施工程，並依工程進度認列相關能源技術服務及工程收入。集團內投資建置之桃園4W儲能案場，已開始於AFC電力交易平台上線交易收取電費收入。此外，旗下子公司取得廠房屋頂型第三型太陽能發電設施，亦可望挹注售電收入。
華鎂鑫表示，自2020年跨足綠能產業，積極布局及投入各類再生能源案場開發，以綠電科技作為轉型的重要方向，已與過往定位截然不同，故決定更名為「麗升能源」以符合公司多元業務與長期永續價值及品牌形象，展現開拓新興再生能源科技技術的發展決心。
展望未來，華鎂鑫將以「麗升能源」為名，延續轉型的發展基礎，響應政府發展綠電的政策方針，積極開發漁電共生、營農型、地面型太陽光電再生能源業務，布局一地兩用，產業結合光電的太陽能電案場、風力發電及儲能案場，電廠持有、管理規模，並強化綠能投資合作關係。「麗升能源」將掌握市場脈動，對於不同類型業務擬定策略方向，擴大案場布局，以強化永續發展的核心競爭力。
因董事會任期屆滿，今日股東會同時完成董事全面改選，本次改選董事7人(含獨立董事3人)，董事包括：林麗珍、楊慶堂、雷科股份有限公司代表人鄭再興、麗坤國際開發有限公司，以及獨立董事王瑜哲、黃明展、蘇雅頌皆順利當選，任期3年，自本次股東會當選之日起至2027年5月23日止。股東會結束後旋即召開董事會推選董事長，會中全體出席董事一致推舉林麗珍續任董事長。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：