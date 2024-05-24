【時報記者任珮云台北報導】華鎂鑫(8087)今日召開股東常會，會中承認2023年度營業報告書、財務報表案，及通過配發現金股利案，決議每股配發現金0.5元；同時通過公司更名為麗升能源科技，並完成董事及獨立董事全面改選。股東會結束後旋即召開董事會推選董事長，林麗珍獲得全體出席董事一致推舉續任董事長。

華鎂鑫歷經3年改造，已完全轉型為再生能源業者，去年度除處份不動產挹注貢獻外，主要營收來源為案場開發、能源技術服務及依工程進度認列之統包工程三大項目之收入為主。目前三大案場之進度包括：台南七股漁電案場繼取得經濟部能源署電業籌設許可、地方施工許可、在地方說明會後已開始進行養殖設施工程，並依工程進度認列相關能源技術服務及工程收入。集團內投資建置之桃園4W儲能案場，已開始於AFC電力交易平台上線交易收取電費收入。此外，旗下子公司取得廠房屋頂型第三型太陽能發電設施，亦可望挹注售電收入。

華鎂鑫表示，自2020年跨足綠能產業，積極布局及投入各類再生能源案場開發，以綠電科技作為轉型的重要方向，已與過往定位截然不同，故決定更名為「麗升能源」以符合公司多元業務與長期永續價值及品牌形象，展現開拓新興再生能源科技技術的發展決心。

展望未來，華鎂鑫將以「麗升能源」為名，延續轉型的發展基礎，響應政府發展綠電的政策方針，積極開發漁電共生、營農型、地面型太陽光電再生能源業務，布局一地兩用，產業結合光電的太陽能電案場、風力發電及儲能案場，電廠持有、管理規模，並強化綠能投資合作關係。「麗升能源」將掌握市場脈動，對於不同類型業務擬定策略方向，擴大案場布局，以強化永續發展的核心競爭力。

因董事會任期屆滿，今日股東會同時完成董事全面改選，本次改選董事7人(含獨立董事3人)，董事包括：林麗珍、楊慶堂、雷科股份有限公司代表人鄭再興、麗坤國際開發有限公司，以及獨立董事王瑜哲、黃明展、蘇雅頌皆順利當選，任期3年，自本次股東會當選之日起至2027年5月23日止。股東會結束後旋即召開董事會推選董事長，會中全體出席董事一致推舉林麗珍續任董事長。