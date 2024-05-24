【時報-台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交，股票名稱：

1.京城樂富R1(01010T)：每股成交價10.05元，成交量2060萬股，成交金額2億703萬元。

2.台泥(1101)：每股成交價33.65元，成交量320萬股，成交金額1億768萬元。

3.儒鴻(1476)：每股成交價490元，成交量8萬2000股，成交金額4018萬元。

4.儒鴻(1476)：每股成交價488.5元，成交量5萬股，成交金額2442萬5000元。

5.中鋼(2002)：每股成交價24.06元，成交量67萬股，成交金額1612萬200元。

6.鴻海(2317)：每股成交價175.89元，成交量9萬520股，成交金額1592萬1563元。

7.鴻海(2317)：每股成交價174.75元，成交量23萬股，成交金額4019萬2500元。

8.鴻海(2317)：每股成交價172.75元，成交量9萬1480股，成交金額1580萬3170元。

9.台積電(2330)：每股成交價869.5元，成交量15萬5000股，成交金額1億3477萬2500元。

10.台積電(2330)：每股成交價867.65元，成交量4萬8895股，成交金額4242萬3747元。

11.台積電(2330)：每股成交價867.63元，成交量2萬8105股，成交金額2438萬4741元。

12.台積電(2330)：每股成交價867元，成交量20萬股，成交金額1億7340萬元。

13.台積電(2330)：每股成交價866.08元，成交量8萬5895股，成交金額7439萬1942元。

14.台積電(2330)：每股成交價866元，成交量7萬8105股，成交金額6763萬8930元。

15.台積電(2330)：每股成交價865.26元，成交量2萬5000股，成交金額2163萬1500元。

16.台積電(2330)：每股成交價863.98元，成交量10萬股，成交金額8639萬8000元。

17.智邦(2345)：每股成交價525.02元，成交量3萬5000股，成交金額1837萬5700元。

18.智邦(2345)：每股成交價507.5元，成交量22萬4000股，成交金額1億1368萬元。

19.致茂(2360)：每股成交價280.5元，成交量20萬股，成交金額5610萬元。

20.致茂(2360)：每股成交價280.25元，成交量93萬5000股，成交金額2億6203萬3750元。

21.技嘉(2376)：每股成交價315元，成交量40萬股，成交金額1億2600萬元。

22.南亞科(2408)：每股成交價64.61元，成交量94萬4000股，成交金額6099萬1840元。

23.南亞科(2408)：每股成交價64.57元，成交量88萬1000股，成交金額5688萬6170元。

24.中華電(2412)：每股成交價127.42元，成交量19萬股，成交金額2420萬9800元。

25.中華電(2412)：每股成交價127.4元，成交量14萬股，成交金額1783萬6000元。

26.聯發科(2454)：每股成交價1198.44元，成交量30萬股，成交金額3億5953萬2000元。

27.聯發科(2454)：每股成交價1198.43元，成交量10萬股，成交金額1億1984萬3000元。

28.聯發科(2454)：每股成交價1197.5元，成交量10萬股，成交金額1億1975萬元。

29.第一金(2892)：每股成交價28.3元，成交量57萬7000股，成交金額1632萬9100元。

30.嘉澤(3533)：每股成交價1713.37元，成交量1萬3000股，成交金額2227萬3810元。

31.日月光投控(3711)：每股成交價160.75元，成交量33萬8000股，成交金額5433萬3500元。

32.遠傳(4904)：每股成交價83.6元，成交量320萬股，成交金額2億6752萬元。

33.祥碩(5269)：每股成交價1865元，成交量2萬1000股，成交金額3916萬5000元。

34.矽力*-KY(6415)：每股成交價472.75元，成交量22萬2000股，成交金額1億495萬500元。

35.矽力*-KY(6415)：每股成交價468.5元，成交量19萬5000股，成交金額9135萬7500元。

36.緯穎(6669)：每股成交價2772.03元，成交量7000股，成交金額1940萬4210元。

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