【時報記者郭鴻慧台北報導】志強-KY(6768)今(24)日舉行股東會，董事長陳維家指出，運動鞋品牌廠商經歷2022年下半年至2023年庫存調整後，終端通路與品牌廠庫存水準已來到相對低檔水準，將利公司今年訂單回溫，今年奧運跟歐洲盃足球賽將陸續開賽，足球鞋需求明顯回溫，有助今年營運呈現逐季回溫態勢。
志強-KY今日股東會通過每股配發現金股利3.8元，盈餘配發率達136.7％，是志強-KY上市後第三次超配。志強-KY除息交易日為113年6月27日，最後過戶日為 113年6月29日，股票停止過戶起迄：113年6月30日至7月4日，除息基準日為113年7月4日，現金股利發放日為113年7月19日。
志強-KY為國際知名足球鞋運動品牌鞋類供應商，據QY Research統計，2020年至2026年足球鞋市場之年複合成長率為5%。伴隨著全球鞋類市場及足球鞋產業成長穩定，志強營運前景樂觀。
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