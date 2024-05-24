【時報記者任珮云台北報導】4月受中東情勢緊張，全球股市修正。央行最新公布的證券劃撥餘額較上月減少1373億元，降至3.3753兆元，未再創歷史新高；但融資餘額的金額3842億元，則是創民國100年2月以來新高。另外，外匯存款在4月來到9.2921兆元新台幣，則是創下歷史新高。央行經研處副處長曹體仁表示，4月在中東衝突因素下，外資及自營商在台股都呈賣超，因此，證券劃撥餘額下滑較為明顯，不過就餘額數來看仍是處於歷史相對高檔。
4月新台幣貶值，再加上中東情勢緊張，以及廠商貨款收付等因素，外匯存款餘額年增率4.66%，金額逼近9.3兆元新台幣，再創歷史新高。
至於外資新台幣存款在4月增加至2209億元，曹體仁表示，外資賣超資金未立即匯出，以及4月現金股利較3月增加所致。
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