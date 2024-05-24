台灣人不愛欠稅。財政部發布最新財政統計通報顯示，2021年台灣欠稅率5.1％，僅高於日本的1.4％及新加坡的1.6％，是亞太區第三低水準；欠稅率高於2成的國家，則包括菲律賓20.3％和泰國28.8％，主要應是受疫情影響。
財政部表示，企業或個人因新冠受創，可能影響繳稅行為，觀察各國欠稅金額占當年總稅收比重，台灣2021年為5.1％，且與疫情前的2019 年比較，欠稅率反而還下降0.2個百分點。
反觀亞太其他國家除日本持平，其餘各國2021年欠稅占比均較2019年上升，其中又以泰國增加8.3個百分點最多，菲律賓也增加了6.7個百分點。就連欠稅率相對較低的新加坡，期間欠稅率都增加0.2個百分點至1.6％。
財政部統計通報指出，2020年初爆發新冠疫情，對全球經濟造成嚴重衝擊，各國政府為減輕企業及民眾負擔，紛紛推出減稅及延分期等稅務紓困措施。
根據亞洲開發銀行最新資料，2020年亞太地區41國中，有23國稅收（不含關稅等貿易稅）下降，其中香港、馬來西亞、菲律賓及泰國受旅遊重創拖累，稅收減幅均逾1成，台灣及日本則均減少3.1％。
但2021年因遞延稅款入帳，各國稅收多呈反彈，台灣、馬來西亞及澳大利亞均呈雙位數增幅。2021年與2019年比較，多數國家稅收下滑，但台灣受惠防疫表現及疫情紅利助攻上市櫃獲利，稅收大增17.2％，遠優於亞太鄰國。
稅務人員離職率方面，台灣2021年為5.6％，屬於中間偏低水準，較2019年下降0.4個百分點，稅務人員離職率偏高的泰國、澳大利亞則各上升4.6及1.5個百分點。
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