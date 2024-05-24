大陸股市24日下滑，上證指數收跌27點，連跌兩日，失守3,100點關口。市場交投清淡，兩市成交合計縮減近一成至人民幣（下同）7,639億元。總結本周，滬指累計跌2.07％。

上證指數24日開低5點後即見買盤進駐，曾升14點或0.45％，高見3,130點，惟在高位乏力再上，大盤調頭下跌，尾段跌幅顯著，最多跌28點或0.92％，低見3,087點，全日收報3,088點，跌27點或0.88％，成交3,227.49億元。

深成指最多升37點或0.39％，高見9,578點，隨後承壓轉跌，最多跌120點或1.26％，低見9,421點，全日收報9424點，跌117點或1.23％，成交4,411.76億元。

滬深300指數報3,601點，跌40點或1.11％；創業板指數報1,818點，跌33點或1.81％。

各類股普遍有賣壓，房地產股跌逾2％；汽車製造、金融、水泥股跌逾1％；化工、煤炭、鋼鐵、有色金屬股偏弱；電力股升逾3％；石油股回穩。