大陸股市24日下滑，上證指數收跌27點，連跌兩日，失守3,100點關口。市場交投清淡，兩市成交合計縮減近一成至人民幣（下同）7,639億元。總結本周，滬指累計跌2.07％。
上證指數24日開低5點後即見買盤進駐，曾升14點或0.45％，高見3,130點，惟在高位乏力再上，大盤調頭下跌，尾段跌幅顯著，最多跌28點或0.92％，低見3,087點，全日收報3,088點，跌27點或0.88％，成交3,227.49億元。
深成指最多升37點或0.39％，高見9,578點，隨後承壓轉跌，最多跌120點或1.26％，低見9,421點，全日收報9424點，跌117點或1.23％，成交4,411.76億元。
滬深300指數報3,601點，跌40點或1.11％；創業板指數報1,818點，跌33點或1.81％。
各類股普遍有賣壓，房地產股跌逾2％；汽車製造、金融、水泥股跌逾1％；化工、煤炭、鋼鐵、有色金屬股偏弱；電力股升逾3％；石油股回穩。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：