中國大陸對台發動軍演，外界分析陸方擬阻斷台灣能源進口生命線3條線，行政院長卓榮泰24日表示，對於不理性的軍演感到遺憾，陸方帶著恐嚇作用惡意挑釁，希望各部會及相關單位要提高注意力，並嚴加關注往來航空器、船舶的安全，要讓國人知道政府是有準備的，用心讓人民安心。

卓榮泰表示，對於這種不理性且帶著恐嚇作用的軍事演習，感到非常地遺憾，不過，他強調，槍砲彈藥只是惡意的挑釁，民主自由才是普世的價值，他認為各界都能理解，什麼力量最大，什麼力量更為大家所接受，大家心裡都非常地清楚。

面對中國大陸軍事演習，被解讀是要阻斷台灣的能源、進口和生命3條線，卓榮泰表示，將要求所有部會及相關單位，針對這種惡意挑釁提高注意力，也要嚴加保持往來的航空器及船舶的安全措施，要盡力讓國人知道政府是有準備的，會用心讓人民更加安心。

卓榮泰預計下周五前往立法院報告施政方針，他表示，「既然期待就不怕傷害」，行政院對立法院負責，依照憲法到立法院報告是應盡的責任；同時，他也提到希望「打詐四法」需要最優先來處理，全國有近半民眾對詐騙犯罪深惡痛絕，要將福國利民的法案放在最優先，有爭議的暫時擺旁邊，儘速通過打詐四法讓執法單位有利器阻詐。