【時報記者葉時安台北報導】台股周五傳產拉抬，貨櫃三雄、汽車、觀光股價均有所助益，其中整車股由中華(2204)、三陽工業(2206)領軍上攻。中華MG4上市發表會於6月13日下午登場，將感受全新MG4帶來的純電體驗；中華電動二輪EZ-R全能通勤車也將在本季登場，並維持年度樂觀銷售展望。三大法人方面，外資連五日賣超6185張，周五投信再度回頭買超，中華周五收漲近4%，重回5日線之上。
中華針對2024年內銷四輪銷售展望維持6.6萬輛。MG品牌方面，下月將導入全新純電動車MG4。由於台灣充電環境仍待發展，且車主對於電動車採購意願相對保守，公司認為MG4屬於小眾市場，不會對產能造成太大的影響。目前MG單月生產量可達2000台。另外，本季也將推出EZ-R全能通勤車(電動二輪)、第四季將推出中華菱利大改款。
中華預估今年台灣車市銷量下滑至45萬輛，年減5.66%，但中華持續推出MG轎車款新車、中華菱利大改款、Eclipse Cross特仕車等新車型，預估2024年內銷四輪提升至6.6萬輛，年增24.53%。2023年MG車款占營收比重約30%，2024年預計將提升至35~40%。
財務展望方面，法人預期，中華2024年毛利率、營業淨利率將較2023年略降，但第四季將有稅盾效益，帶動全年有效稅率下降至 5~8%。年度營收可望雙位數成長，獲利目標成長近1成。
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