5月以來至5／24台股已有5.93％漲幅，而520後台股AI概念股有接棒表現之態，包括AI散熱、AI PC、AI光通訊、AI機器人等族群皆相對強勢。此外，根據統計進入美國大選年，通常股市上漲機率較高，短線風險亦因指數已進行震盪整理而下降，觀盤重點則以選股不選市為原則。
日盛投信台股投資研究團隊表示，VIX指數、美債、美元以及油價等風險因子數值下降，市場關注美國聯準會（Fed）動向，美國4月CPI回歸放緩軌道、零售銷售溫和成長，仍需關注長期通膨趨勢下滑是否改變。
觀察台灣基本面，受惠AI人工智慧等新興科技應用商機強勁，海關出口續為紅燈，並帶動生產、銷售、機械及電機設備進口值等指標普遍呈現綠燈，3月景氣對策信號綜合判斷分數站上30分，續亮綠燈，基本面持續給力。
日盛投信台股投資研究團隊指出，美GPU大廠財報強勁，顯示AI基本面逐漸兌現，台股相關概念亦實質受惠。因AI需求強勁，預期AI伺服器供應鏈持續受益於2024～25年營收與獲利上揚。此外，AI伺服器亦將推升散熱、電源供應、機櫃組裝的內含價值。預估AI供應鏈及半導體供應鏈仍將持續擔任盤面要角，相關概念股可持續關注。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：