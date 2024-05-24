5月以來至5／24台股已有5.93％漲幅，而520後台股AI概念股有接棒表現之態，包括AI散熱、AI PC、AI光通訊、AI機器人等族群皆相對強勢。此外，根據統計進入美國大選年，通常股市上漲機率較高，短線風險亦因指數已進行震盪整理而下降，觀盤重點則以選股不選市為原則。

日盛投信台股投資研究團隊表示，VIX指數、美債、美元以及油價等風險因子數值下降，市場關注美國聯準會（Fed）動向，美國4月CPI回歸放緩軌道、零售銷售溫和成長，仍需關注長期通膨趨勢下滑是否改變。

觀察台灣基本面，受惠AI人工智慧等新興科技應用商機強勁，海關出口續為紅燈，並帶動生產、銷售、機械及電機設備進口值等指標普遍呈現綠燈，3月景氣對策信號綜合判斷分數站上30分，續亮綠燈，基本面持續給力。

日盛投信台股投資研究團隊指出，美GPU大廠財報強勁，顯示AI基本面逐漸兌現，台股相關概念亦實質受惠。因AI需求強勁，預期AI伺服器供應鏈持續受益於2024～25年營收與獲利上揚。此外，AI伺服器亦將推升散熱、電源供應、機櫃組裝的內含價值。預估AI供應鏈及半導體供應鏈仍將持續擔任盤面要角，相關概念股可持續關注。