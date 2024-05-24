【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】市場傳出三星電子高端記憶體產品送件樣本不順遂的消息，股價大跌之下，韓股24日也因此開低走低，最後收在2,687.6點，下挫34.21點或1.26%。另外，韓元走貶，外資賣超3774億韓元。

全球晶片製造業在2023年初，藉由人工智慧AI產品推動下開始慢慢復甦，韓國央行預估，這些製造業者的榮景可望延續到2025上半年。其中，伺服器、行動裝置以及個人電腦對半導體的需求估持續增加，可能會供不應求。

路透社接獲爆料，因為熱度以及功耗問題，韓國三星電子最新的HBM（高頻寬記憶體）送件樣本，未通過NVIDIA使用在人工智慧AI處理器的測試。三星表示，自己正緊密跟客戶合作並優化產品，不對特定客戶發表看法。

不過，三星股價卻表現不佳，大跌3.07%，對手SK海力士也翻黑收跌0.7%。另外，電池類股也疲弱，LG Energy Solution跌1.66%，三星SDI也跌1.11%。韓元兌一美元在1369.5價位附近，韓元貶值7.1元。